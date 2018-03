PHP Entwickler (m/w)

Arbeitgeber:e3N GmbH & Co. KG

Über das Unternehmen:

--- Über die e3N GmbH & Co. KG ---



Wir sind eine inhabergeführte Internetagentur mit dem Schwerpunkt E-Commerce.

Mit unserer langjährigen Erfahrung planen und entwickeln wir für unsere Kunden nationale und internationale IT Projekte.

Unser Anspruch: Bestmögliche Lösungen in Hinblick auf Funktionalität, Qualität, Time-to-Market und Kosten zu realisieren.

Zu unseren Kunden zählen mittelständige Unternehmen wie A.T.U Auto-Teile-Unger, SERAMIS®, DILAS Diodenlaser, LA SIESTA und der Medizinische Dienst der Krankenversicherung RP.





--- In diesen Technologien sind wir Experten ---



- Magento - Skalierbare E-Commerce Software

- Contao - Flexibles Content Management System

- Symfony - Modulares PHP Framework für Individuelle Lösungen





--- Unsere Dienstleistungskultur ---



Fokussiert:

Durch unser Partnernetzwerk können wir ganzheitliche Lösungen anbieten. So profitieren Sie von einem zentralen Ansprechpartner und dem gebündelten Experten Know-How spezialisierter Dienstleister.



Qualität:

Der Einsatz moderner Entwicklungsstandards und Kollaborationstools macht unsere Dienstleistung effizienter. Unsere hohen Qualitätsstandards werden durch teilautomatisierte Qualitätsprüfungen sichergestellt.



Agil & Transparent:

Ideal für ein dynamisches Marktfeld: Wir arbeiten mit agilen Projektmanagement Methoden, sodass wir für unsere Kunden eine geringe Time-to-Market und eine maximale Kosteneffizienz schaffen.

Festanstellung VollzeitProgrammierungMainz

Diese Stellenausschreibung auf e3n.de ansehen

