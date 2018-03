Senior Art Director

Arbeitgeber:Davies Meyer GmbH

Über das Unternehmen:

Unsere DNA ist digital, unser Backbone ist kreatives Design und in unseren Köpfen entstehen visionäre Konzepte.



Diese werden in unseren Projekten für Leading Brands lebendig. Wir sind mehr, als die Summe unserer Einzelteile: Wir schaffen Kommunikationslösungen, die Menschen und Marken verbinden.



• Wir sind responsive im Design und in der Projektgestaltung.

• Wir sind stark in der Konzeption und der Umsetzung.

• Wir sind international – intern und immer.

• Wir sind unkompliziert, wenn es um die beste Lösung geht.

• Wir sind Spezialisten in jeder Disziplin und im Zusammenführen aller – von der Strategie über Storytelling und Design bis zum Coding.



Unser Ziel ist das Ziel unserer Kunden.

We get it done!

Festanstellung VollzeitDesignHamburg

