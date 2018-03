Büroorganisation & Buchhaltung (m/w)

neuland bremen GmbH - Büro für Informatik

Über das Unternehmen:

Die neuland bremen GmbH entwickelt individuelle Shoplösungen. Unsere Kernkompetenz ist die Erstellung von komplexen E-Commercesystemen ggf. mit Länder- und Sprachvarianten und die Anbindung dieser Lösung an die beim Auftraggeber vorhandenen Backendsysteme (ERP, CRM, PIM etc.). Wir entwickeln unsere Lösungen entweder auf der Basis offener Frameworks (z.B. Spring (Java), Ruby on Rails) oder mit der SAP/hybris E-Commerce Suite.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitAdministration/OfficeBremen

