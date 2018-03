Senior Systemadminstrator / IT Operations Engineer (m/w) Berlin

Arbeitgeber:NOLTE&LAUTH

Über das Unternehmen:

NOLTE&LAUTH steht für nachhaltigen digitalen Wandel mit der Initiierung und Gestaltung digitale Veränderungsprozesse und Übersetzung in faszinierende Kundenerlebnisse.



Mit 100 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart und New York City entwickeln und realisieren wir digitale Marketing- und Vertriebsstrategien für globale Marken wie Mercedes-Benz, Postbank, smart, Boehringer Ingelheim, General Motors, Adobe und Zeiss. Ein ganzheitlicher Beratungsansatz integriert die Stärken aus Digitalberatung, Service Design, Technologie und Prozessmanagement mit dem Ziel herausragender Produkte und Kundenlösungen.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitTechnikBerlin

Diese Stellenausschreibung auf nolteundlauth.de ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.