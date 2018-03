Projektassistenz / Project Manager Operations (m/w)

hmmh ist deutschlandweit eine der führenden Agenturen für Connected Commerce. Mehr als 300 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten: Bremen (Hauptsitz), Berlin, Hamburg und München. Nach der Gründung im Jahr 1995 etablierte die Agentur in den Neunziger Jahren mit den Kunden Otto und Tchibo das Online-Shopping in Deutschland. Mit dem Ausbau des Leistungsbereiches Brand Communication führt hmmh heute außerdem Markenstrategien logisch in den digitalen Medien fort. Gemäß des Leistungsversprechens „consult – create – care“ bietet die Agentur umfassende Beratung und Begleitung von der Idee über die Software-Entwicklung bis zur vollständigen Shop-Betreuung. hmmh verantwortet digitale Kommunikationsmaßnahmen – darunter die Realisierung von Websites, Portalen und Online-Shops sowie mobiler Applikationen – für Kunden wie airberlin, bonprix, Gerry Weber, hessnatur, mavi, Nestlé, Otto, Schaeffler, Schneider und Tchibo.

Festanstellung VollzeitProjektleitungBremen

