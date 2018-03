Werkstudent Marketing (m/w)

Arbeitgeber:CoreMedia

Online-Strategien erfolgreich umsetzen mit CoreMedia

Das international tätige Software-Unternehmen CoreMedia entwickelt seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Content-Management-Systeme und e-Commerce-Lösungen für marktführende Unternehmen. Zum langjährigen Kundenstamm zählen namhafte Konzerne aus Medien, Telekommunikation, Finanzen, Handel und Industrie.

Am Hauptstandort Hamburg und in Büros in San Francisco, Washington, London und Singapur realisiert CoreMedia mit seinen Kunden Plattformen für Content Management und Digital Asset Management, die individuell auf Kundenanforderungen zugeschnitten sind.

CoreMedia überzeugt durch zukunftssichere Lösungen, innovative Ideen sowie anerkannte, moderne Technologien – 97 % Kundentreue sind der Beweis für hohe Kundenzufriedenheit.

