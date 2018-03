Junior Web-Entwickler (m/w) für ein professionelles, expandierendes Team

Arbeitgeber:SIX Offene Systeme GmbH

Über das Unternehmen:

Six Offene Systeme entwickelt und implementiert Software für serverbasiertes Print- und Online-Publishing. Wir gehören zu den führenden Anbietern von Enterprise-Content-Management-Systemen (ECMS) und Media-Asset-Management-Systemen (MAM) im deutschsprachigen Raum.



Auf Basis unserer performanten Standardsoftware — SixCMS und SixOMC — realisieren wir komplexe IT-Projekte im Umfeld der Produktkommunikation, z.B. Portale, Shops, Communities oder APPs. Wir unterstützen den Herstellungsprozess von Katalogen, Broschüren und sonstigen Werbemitteln. Für die öffentliche Verwaltung setzen wir darüber hinaus vielfältige E-Government-Projekte um, u.a. Landes- oder Stadtportale, Lösungen für Anliegenmanagement oder Open-Data und viele andere Fachverfahren.



Six Offene Systeme wurde 1991 von Ralph Kissner gegründet und ist bis heute inhabergeführt. Über 600 zufriedene Kunden und weit mehr als 25.000 User aus den Bereichen Medien, Handel, Dienstleistung, Industrie und öffentlicher Verwaltung setzen Six-Produkte erfolgreich ein. Gern stellen wir bei Interesse einen Kontakt zu unseren Referenzkunden her.

Festanstellung VollzeitDesign, ProgrammierungBerlin, Frankfurt am Main, Stuttgart

