Full-Stack Developer (w/m)

Arbeitgeber:Claranet GmbH

Über das Unternehmen:

Mit integrierten Hosting- und Netzwerk-Services unterstützt Claranet Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft statt den Betrieb von IT-Infrastrukturen zu konzentrieren. Der Managed Service Provider ermöglicht seinen Kunden, von den enormen Vorteilen Internet-fähiger Technologien und moderner Cloud-Computing-Lösungen nachhaltig zu profitieren. Gartner positionierte Claranet im Magic Quadrant 2014 als ein führendes Unternehmen für Cloud-Enabled Managed Hosting in Europa. Claranet unterhält 32 Rechenzentren in Europa und betreibt große Hosting-Umgebungen, beispielsweise in den Bereichen Big Data, Portale und eCommerce, für Kunden wie Aktion Mensch, N24 Media, Flaconi, Crytek und Outlecity Metzingen.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitProgrammierungFrankfurt

Diese Stellenausschreibung auf claranet.de ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.