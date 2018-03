Teamleiter Digital Media, Programmatic & Social Advertising (m/w)

Arbeitgeber:explido GmbH & Co. KG

explido»iProspect ist eine Agentur für internationales Performance Marketing. Die Experten entwickeln seit mehr als zehn Jahren erfolgreich internationale Vertriebs- und Kommunikationsstrategien für Kunden wie adidas, CosmosDirekt und Henkel. Die Agentur beschäftigt rund 300 Mitarbeiter an den drei Standorten in Augsburg, Hamburg und Wiesbaden.



Mit dem Zusammenschluss von explido und iProspect im Februar 2014 entstand die größte Agentur für Performance Marketing in Deutschland. Ihr Geschäftserfolg basiert auf der Verknüpfung kreativer Kommunikation und effizienter Technologie mit innovativen Strategien, um die Performance, Wettbewerbsfähigkeit und Bekanntheit von Marken zu steigern.



explido»iProspect ist Teil des Dentsu Aegis Network, eine der führenden Agenturholdings und das erste globale Kommunikationsnetzwerk für das digitale Zeitalter.

Festanstellung Vollzeit, FührungspositionOnlinemarketingAugsburg

