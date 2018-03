Grafiker (m/w) – Technische Dokumentation

Arbeitgeber:TANNER AG

Über das Unternehmen:

Die TANNER AG ist Dienstleister für Technikkommunikation. Konzerne und mittelständische Unternehmen unterstützen wir bei der Erstellung, Organisation, Publikation und Verteilung von Produktinformationen.



Die TANNER AG wurde 1984 gegründet. Heute sind in ihrem Namen über 150 Menschen für branchenführende Unternehmen tätig. Die TANNER AG mit Hauptsitz in Lindau am Bodensee hat Niederlassungen in Deutschland sowie Tochterunternehmen in Düsseldorf, Italien und Vietnam.



Hersteller und Händler technischer Produkte unterstützen wir mit unseren Kommunikationsleistungen bei folgenden Aufgaben:

Technische Dokumentation und Dokumentenmanagement

Technisches Marketing

Schulungsinhalte für technische Produkte

Automatisierung & Integration

Festanstellung VollzeitDesign, Redaktion/Info-BrokingPaderborn

