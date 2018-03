Redaktionsassistent (Freelance)

Arbeitgeber:diva-e Digital Value Excellence GmbH

Die diva-e Digital Value Enterprise GmbH, mit Hauptsitz in Berlin ( www.diva-e.com), bietet Unternehmen das komplette Lösungsportfolio für ein erfolgreiches E-Business aus einer Hand. Als kompetenter Partner mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise begleitet diva-e Unternehmen bei der Planung, Umsetzung und Optimierung ihrer Projekte entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette mit folgenden Leistungen: Strategische Markenberatung, Anpassungen und Individualentwicklungen von E-Commerce-Plattformen und Corporate Websites, Backend-Integration, Frontend-Design, User-Experience-Optimierung, Content-Management, Online-Marketing, Entwicklung und Design von Mobile-Apps sowie Hosting-Services.



diva-e wurde 2015 als Zusammenschluss von den sechs etablierten Unternehmen Ageto, First Colo, KOM, Netpioneer, Textprovider und zeros+ones gegründet, die jeweils auf unterschiedliche E-Business-Dienstleistungen spezialisiert sind und in ihrem Bereich zu den führenden Anbietern zählen. Mit insgesamt rund 45 Millionen Euro Umsatz und ca. 380 Mitarbeitern gehört diva-e im E-Business-Bereich zu den größten Dienstleistern in Deutschland.



Zahlreiche Top-100-Unternehmen in Deutschland profitieren bereits von der Expertise, den Lösungen und Services der in der diva-e GmbH zusammengeschlossenen Unternehmen, darunter: 1&1, AMD, Bauerfeind AG, Bayer, Beiersdorf, dm drogeriemarkt, Ebay, Edeka, EnBW, E.ON, Hypo Vereinsbank, Intersport, Postbank, Unilever, Zalando.

Festanstellung VollzeitRedaktion/Info-BrokingBerlin

