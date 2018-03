Technischer Konzepter (w/m)

Arbeitgeber:cyperfection

Über das Unternehmen:

WIR LEBEN DIGITALES



Als Agentur für digitale Markenführung arbeiten wir Tag für Tag an einem Ziel: mehr Aufmerksamkeit für Ihre Marke. Für Sie entwickeln wir konsequent gedachte, kreative und integrierte Kommunikationslösungen. Wir verstehen Ihren Anspruch an Exzellenz, können diesen professionell erfassen und zielgerichtet bearbeiten. Mit verzahnten Konzepten, die natürlich auch Social Media und Mobile-Themen berücksichtigen, liefern wir die fundierte Basis ihrer DIGITAL STRATEGIE, für effektive Maßnahmen in digitalen Medien und vergessen hierbei auch die analoge Welt nicht. Wir rücken Ihre Themen in den Fokus, stellen uns auf Ihre Bedürfnisse ein und definieren individuelle Prozesse und Kommunikationslösungen - ganz im Sinne Ihrer Marke.



Aus diesem Anspruch resultiert unser Leitsatz: "Ihre Marke online erfolgreich zu führen bedeutet für uns, Ihre Kommunikation markenbewusst zu konzipieren, zu realisieren, zu kontrollieren und zu betreuen."

Festanstellung VollzeitKonzeption/TextLudwigshafen

