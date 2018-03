BI Analyst Paid Search

Arbeitgeber:crealytics GmbH

Über das Unternehmen:

crealytics ist das am schnellsten wachsende SEA-Technologieunternehmen Europas und unterstützt führende, internationale Online-Versandhändler dabei, Suchmaschinenwerbung zu optimieren und möglichst gewinnbringend umzusetzen.



Die semantische SEA-Technologie camato vereinfacht große Teile der Arbeit in Google AdWords. Ehemals aufwändige Prozesse wie Anzeigenerstellung oder Gebotsoptimierung werden automatisiert und die Leistung der Kampagnen signifikant gesteigert. Mehrere der weltweit größten Online-Versandhändler sowie zahlreiche E-Commerce Rising Stars setzen camato erfolgreich in über 15 Ländern ein. Schon heute generiert crealytics mit camato 60% seines Umsatzes über internationale AdWords-Kampagnen.



Kunden von crealytics generieren einen neunstelligen jährlichen Umsatz mit camato und werden von rund 100 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, London und Passau unterstützt.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitKonzeption/Text, SEM/SEOBerlin

Diese Stellenausschreibung auf crealytics.com ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.