Praktikant/in im Online-Marketing und E-Commerce

Wir, die njoy online marketing GmbH, sind eine Online Marketing Beratungsagentur aus Köln. Werde jetzt Teil unseres Teams für ein paar Wochen oder Monate und lerne die gesamte Online Marketing Klaviatur kennen, dein Lebenslauf wird es dir danken.Dein ProfilWir suchen eine engagierte, leistungsbereite, offene und präzise arbeitende Persönlichkeit mit starkem Interesse am Online-Marketing und E-Commerce.Du interessierst dich dafür wie Online-Shops erfolgreich aufgebaut, betreut und vermarktet werden? Möchtest du ausgebildet werden im Bereich Suchmaschinenmarketing(Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung), lernen was einen erfolgreichen Internetauftritt ausmacht und wie Unternehmen mit ihrer Website und ihrem Shop Kunden generieren können? Dann passt du zu uns! Praktisch wären Grundkenntnisse in der Websiteprogrammierung oder im Online-Marketing - sind aber kein Muss. Uns ist es egal, ob du Hochschulabsolvent bist, Abiturient bist oder eine abgeschlosseneBerufsausbildung hast. Wichtig ist nur, dass du Begeisterung und Lernbereitschaft für das Thema Online-Marketing mitbringst, internetaffin und geübt im Umgang mit dem PC bist. Alles andere lernst du bei uns! Wenn wir gut zueinander passen, würden wir uns auch freuen dich nach dem Praktikum im Teambehalten zu können – als (studentische) Aushilfe, auf Teilzeit- oder Vollzeit-Basis.AufgabenfelderUnterstützung bei diversen Kunden-Projekten: Optimierung und Voranbringen von laufenden Prozessen im E-CommerceUnterstützung bei der Handhabung des spannenden TagesgeschäftesBeschaffung, Optimierung und Aufbereitung von DatenmaterialUmsetzung von Online-Werbekampagnen sowie deren Erfolgsmessungund vieles mehrWie das funktioniert, lernst du natürlich von uns!Wir bieten Einblicke in alle beschriebenen AufgabenfelderWir bilden dich aus, um die begehrten Zertifizierungsprüfungen von Google zu bestehenDu arbeitest in einem jungen, dynamischen Team von Online Marketing Experten, die dir helfen im Online Marketing/E-Commerce Fuß zu fassenDu hast die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an Seminaren zum Thema Online Marketing und E-CommerceDu erhältst hohe Eigenverantwortung und individuelle Freiräume, kontinuierlich spannende Herausforderungen und Chancen.Und nicht zu vergessen eine angemessene Vergütung.Laufzeitab 1 Monat, ggf. mit anschließender ÜbernahmeFür weitere Auskünfte steht dir Frau Angela Selbert (Tel. 0221 / 29801263) zur Verfügung.Bitte sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bevorzugt an:bewerbungen@njoy-online-marketing.denjoy online marketing GmbH · Angela Selbert · Rothgerberbach 6, 50676 Köln · www.njoy-online-marketing.dePraktikumKöln01.03.18--.--.--