VolonteurIn / JungredakteurIn / RedakteurIn in Teilzeit

Wir produzieren in München seit mehr als einem Vierteljahrhundert Fachpublikationen für die gesamte Welt der Digitalen Wirtschaft und haben uns zum Ziel gesetzt, höchstwertigen Content für die Entscheider der Branche zu produzieren.

Wir wollen weiter wachsen und brauchen dafür Dich als Verstärkung, um die Onlinemarketing- und die ECommerce-Welt zu rocken. Für unsere Redaktionen in München suchen wir spätestens zum 1.4.2018:

VolonteurIn

Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium und bereits erste Erfahrung im Journalismus gesammelt. Du willst eine solide handwerkliche Ausbildung, die vom Schreiben über das Blattmachen bis hin zu allen Formen von digitalem und interaktivem Publizieren reicht. Die Ausbildung dauert zwei Jahre, danach wollen wir Dich natürlich in eine Festanstellung übernehmen.

JungredakteurIn / Teilzeit-Redakteurin

Für unsere Redaktion suchen wir jemanden, der für uns den Schwerpunkt E-Commerce bearbeitet. Recherche, das Produzieren aktueller Nachrichten, das Netzwerken in der Branche und das Aufbereiten von wirtschaftlichen Zusammenhängen werden der Schwerpunkt Deiner Arbeit sein. Die Position ist auch in Teilzeit erfüllbar (allerdings nicht per Telearbeit). Wenn Du einen Wiedereinstieg nach der Elternzeit suchst, würde das sicher auch funktionieren.



Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, die gerne in unserem wachsenden familiären Team arbeiten, täglich etwas Neues lernen wollen, Branchen-Networking im Social Web wie im Real Life beherrschen, eigenständiges Arbeiten schätzen und im Dreieck Technik/Wirtschaft/Medien zuhause sind. Professionelles Auftreten, Business-Denke, Fabulierlust, eigener Kopf und Hascherl-Faktor nahe dem Null-Meridian sind Grundvoraussetzung.

Für Deine Rückfragen steht Herausgeber Joachim Graf (jg@hightext.de) gerne zur Verfügung. Besonders begeistert nimmt er Deine Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisse und vor allem aussagekräftigen Arbeitsproben entgegen.

München