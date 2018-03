Mediengestalter/ Webdesigner / Frontend Entwickler (m/w)

Design, Programmierung

Die arboro GmbH ist eine erfolgreiche und stark expandierende e-Commerce und Online Marketing Agentur. Zur Verwirklichung unserer Visionen suchen wir stets qualifizierte Mitarbeiter. Wenn Du Dich weiterentwickeln, neue Kompetenzen aufbauen und eigenverantwortlich agieren willst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.Für unseren Standort in Schwaigern bei Heilbronn suchen wir mehrerein Vollzeit• Installation und Einrichtung von Shopware Online Shops• Konzeption und Umsetzung von Online Shops• Kundensupport für Online Shops• Kundenkommunikation• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mediengestaltung/ Webdesign (m/w) oder eine nachweisbar qualifizierte Berufserfahrung• Leidenschaft für die neusten Technologien und Trends im Web• Sehr gute Kenntnisse in HTML, CSS und JQuery• Souveräner Umgang mit Photoshop• PHP-Kenntnisse sind von Vorteil• Basics in OnPage SEO sind von Vorteil• Kreativität im Bereich Gestaltung• Anspruchsvolle und interessante Tätigkeiten voller Abwechslung• Den Freiraum, deine ganze Kreativität in die Projekte einzubringen• Ein dynamisches Arbeitsumfeld und ein professionelles Team• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung• Fortbildungsmöglichkeiten und stetige Weiterentwicklung• Eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Bezahlung und beste Karrierechancen• Kostenlose Getränke und ein reichhaltiges Obstbuffet sowie die Zahlung Deiner Fitness-Mitgliedschaft• Betriebliche Altersvorsorge• Regelmäßige Events wie BBQ-Grillen, Kegeln, Kino usw.• Firmenhandy mit privater Nutzung• Weiterbildungen wie Shopware Certified Template Developer und Shopware Certified Template Designer• Mitarbeitergewinnbeteiligung in Höhe von 25 % vom JahresgewinnDein Interesse ist geweckt, Du liebst Herausforderungen und möchtest Dich unter Beweis stellen? Dann schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung an die unten angegebene E-Mail Adresse.Zoran Artmagic07138 – 30693 - 10z.artmagic@arboro.dewww.arboro.deFestanstellung VollzeitSchwaigern19.02.18--.--.--