E-Learning Autor/in gesuchtDie ModernLearning GmbH sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in als E-Learning Autor/in. Wir sind ein E-Learning Unternehmen mit Sitz in Berlin. Lehren und lernen mit neuen Medien ist unser Motto und unsere Leidenschaft. Seit 1999 entwickeln wir komplexe E-Learning-Programme und -Systeme für die berufliche Aus- und WeiterbildungIhre Aufgaben:- Konzeption von digitalen Lernanwendungen- Drehbuchentwicklung für E-Learning Anwendungen- Arbeiten mit einem Redaktionssystem- Kunden- und ProjektbetreuungAnforderungsprofil:- Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von E-Learning-Content- sprachliche Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift- technisches Verständnis (von Vorteil)- schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, sich schnell in unterschiedliche Wissensgebiete einzuarbeiten- strukturiertes Denken und eigene konstruktive Ideen- Sorgfalt, Einsatzfreude und eigenständiges Arbeiten- hohes Verantwortungsbewusstsein und TeamfähigkeitWas wir bieten:- verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeiten- Mitarbeit im Team- flache Hierarchien und kurze EntscheidungswegeKontakt:Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an:E-Mail: frenz@modernlearning.deFon: +49/30/ 265573-16www.modernlearning.deFestanstellung VollzeitBerlin15.02.18--.--.--