(Senior) Frontend-Developer (m/w)

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Informatikbezug oder eine vergleichbare Qualifikation



Projekterfahrung bei der Umsetzung komplexer IT-Projekte in einem interdisziplinären Team



Kenntnisse agiler Methoden und Prozesse, insbesondere Scrum und Kanban



hervorragende Kenntnisse der Sprache Javascript, sowie Erfahrung in ECMAScript und TypeScript



Erfahrung in mindestens einem der folgenden Frameworks: AngularJS oder React



die Abkürzungen Git, SVN, SASS, LESS, REST, JSON, sind für Dich keine Fremdwörter, sondern Technologien mit denen Du bereits gearbeitet hast



bereits erste Erfahrungen mit PHP (optimal Version 7.x)



Du hast eine hohe Motivation, um exzellente Projektergebnisse zu erzielen



Du besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift



eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und hohes Verantwortungsbewusstsein sind für Dich selbstverständlich

Erfahrung in der objektorientierten Programmierung mit PHP >5.6 und/oder 7.x



Erfahrung in der Migration AngularJS/Angular nach Angular oder React



Erfahrungen im Umgang mit einem der gängigen CMS (WordPress, TYPO3, Drupal) und/oder E-Commerce Plattformen (Shopware, Oxid, Magento)



Kenntnisse in der Entwicklung von Plugins für die Shop-Software Shopware 5.x.



Erfahrung in der Gestaltung benutzerfreundlicher Oberflächen (UI / UX)



Erfahrung im Umgang mit JIRA / Confluence



Verständnis für das Thema Web-Security



als Frontend Entwickler entwickelst Du Applikationen auf Basis moderner Frameworks

Du erweckst Applikationen auf Basis von Mockups zum Leben

Du arbeitest Hand-in-Hand mit unserem Backend- sowie Design-Team

fundiertes Wissen in semantisch korrektem HTML5 und CSS3

Erfahrung in der Entwicklung mit Javascript mit verschiedenen Komponenten Bibliotheken

Erfahrung in mindestens einem der Frameworks AngularJS/Angular oder React sowie ES6+ oder TypeScript

langjährige Erfahrung mit SASS und LESS

solide Kenntnisse mit SVN, GIT (GIT-Flow)

Basis-Kenntnisse in der SEO OnPage-Optimierung

ein familiäres, kollegiales und respektvolles Arbeitsklima mit offener Gesprächskultur und flachen Hierarchien

spannende Projekte bei tollen Kunden

arbeiten mit den aktuellen Technologien

hohe Freiheitsgrade und Eigenverantwortung

Zeit für die Einarbeitung in interessante Themen, sowie Weiterbildungsangebote

freie Wahl des Notebook-Betriebssystems (Linux, Mac, Windows)

umfassende Einarbeitung durch die Kollegen

Passion Five ist eine deutschlandweit tätige Digitalagentur. Mehr als 50 Mitarbeiter arbeiten in der Metropolregion Rhein-Neckar am Standort Mannheim.Passion Five realisiert Websites, Portale, Online-Shops und mobile Applikationen – und bildet Geschäftsmodelle digital ab.Für Kunden wie la clé, Deka Immobilien, Heroes, Messe Frankfurt, Manchester United Lifestyle Shoes, Söhne Mannheims, SRH Hochschulen und Xavier Naidoo.Zur Besetzung der oben genannten Stelle suchen wir eine/n Expert/in, der/die folgenden Skills und Eigenschaften mitbringt:Dann zeig uns was du kannst und sende uns mit deiner vollständigen digitalen Bewerbung eine Beschreibung deiner drei spannendsten Projekte aus deinem Portfolio an jobs@passionfive.de.Vergiss bitte nicht, uns deine zeitliche Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltswunsch mitzuteilen.Wir freuen uns auf deine Bewerbung!Festanstellung VollzeitMannheim05.03.18--.--.--