(23.02.18) Die aktuelle Deloitte-Studie Im Smartphone-Rausch: deutsche Mobilfunknutzer im Profil zeigt, dass nicht nur so gut wie jeder Bürger einen der digitalen Allrounder in der Tasche hat, sondern ihn auch rund um die Uhr nutzt. Sprachtelefonie ist dabei auf dem Rückzug, dominiert wird die Kommunikation von Messaging-Diensten und E-Mails. Auch als Second Screen beim Fernsehen wird das Gerät gerne eingesetzt. Erstaunlich dabei: Die Deutschen legen Wert auf eine klare Trennung von beruflicher und privater Nutzung - und über ein Drittel versucht sich mehr oder weniger intensiv an einer Entwöhnung.