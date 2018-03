(01.02.18) Bitcoin ist im Kreise der Genitalverlängerungen, Haarwuchs-Tinkturen und dauererregten Frauen aus der Nachbarschaft angekommen: Für die Kryptowährung wird mittlerweile so viel Spam-Advertising geschaltet, dass Facebook den Werbetreibenden den Stecker zieht und irreführende Werbung mit Bitcoin-Geschäften verbietet. Das geht aus aktualisierten Richtlinien des Netzwerks hervor. Was genau dabei gegen die Richtlinien verstößt und welche Bitcoin-Ads okay sein, werde man im Einzelfall entscheiden, erklärt Facebook-Manager Rob Leathern auf Twitter , die Regelung sei bewusst weit gefasst.