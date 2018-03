Art der Veranstaltung: Webinar Ort: Online Datum: 15.03.18 Veranstalter: T-Systems Multimedia Solutions GmbH URL: http://bit.ly/2I3iFpX Eintritt/Gebühr: kostenfrei Voranmeldung erwünscht: ja

New Work Morning

Arbeiten 4.0, New Work, Digital Workplace, neue Arbeitswelt: Wie man es auch immer bezeichnen möchte, am Ende dreht es sich immer um die Art und Weise der Kommunikation, als eine wichtige Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg.Um die Mitarbeiter zur Kommunikation zu motivieren, müssen die Rahmenbedingungen auch mitarbeiterfreundlich sein. Dabei spielt nicht nur der Inhalt eine Rolle, sondern auch wie man miteinander kommuniziert - im besten Falle flexibel, ortsunabhängig, effizient und der Spaß daran sollte auch nicht fehlen. An unserem New Work Morning widmen wir uns in drei Live-Webinaren der Fragestellung, wie die Kommunikation verbessert werden kann und setzen drei Schwerpunkte dazu.9:00 bis 9:45 Uhr WEBINAR 1All-in-one-Software für perfekt orchestrierte KommunikationWie planen und veröffentlichen Sie kanalübergreifend die richtigen Inhalte ohne Content-Flut? Und wie bringen Sie mehr Effizienz in die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Content-Erstellungsprozess?Lernen Sie in diesem Webinar den gewinnbringenden Einsatz der Software dirico.io kennen und wie diese Ihnen hilft, die interne Kommunikation durch Orchestrierung zu optimieren.Sascha Böhr: Gründer & CEO dirico.ioChristina Matuschik: Social Business Consultant, T-Systems Multimedia Solutions10:15 bis 11:00 Uhr WEBINAR 2Enterprise Videostreaming - Weil Video verbindetWie kann Videostreaming die Unternehmens-kommunikation bereichern und was für ein Nutzerverhalten ist zu erwarten? Welche Erfahrungen wurden bei der Einführung der Lösung "Streamworld" gesammelt und was lässt sich daraus lernen?Alles dazu im Webinar.Ulrike Pitzschke: Consultant Videostreaming, T-Systems Multimedia SolutionsMartin Mrose: Service Manager Videostreaming, T-Systems Multimedia Solutions11:30 bis 12:15 Uhr WEBINAR 3Mitarbeiter-App: Likes von Kollegen & BetriebsratWie etablieren Sie eine Mitarbeiter-App im Unternehmen, die Ihrem Betriebsrat und allen Kollegen Vorteile bieten? Und wie nehmen Sie Bedenken den Wind aus den Segeln?Die Antworten darauf erfahren Sie in diesem Webinar, anschaulich gezeigt anhand der Einführung und Nutzung der Staffbase Mitarbeiter-App in Unternehmen.Dr. Martin Böhringer (Mitbegründer und CEO von Staffbase)Sven Lindenhahn: Social Business Consultant, T-Systems Multimedia SolutionsBirk Siegmund: Betriebsratmitglied, T-Systems Multimedia SolutionsZur Anmeldung: http://bit.ly/2I3iFpX