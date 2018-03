Art der Veranstaltung: Seminar Ort: Linz Datum: 13.03.18 Veranstalter: Karriereforum.eu URL: http://www.karriereforum.eu/karriereforum-linz/ E-Mail: online@karriereforum.eu Telefon: +43 662 8373-613 Telefax: +43 662 8373-508 Eintritt/Gebühr: Kostenlos Voranmeldung erwünscht: ja

Karriereforum Linz - Mehr als eine Jobmesse!

Das Karriereforum ist die Plattform zum Kennenlernen und Vernetzen mit potentiellen Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen, um zukünftige Karrierewege zu ebnen.Die kostenlosen Workshops und Serviceleistungen am Karriereforum helfen Ihnen, sich optimal auf den Start in den neuen Job vorzubereiten.Interessenten haben hier die einmalige Chance sich vor Ort Informationen von den Unternehmen zu holen, bei denen Sie sich bewerben möchten, oder sich von erfahrenen Personalisten über Jobchancen aufklären und beraten zu lassen.Ein besonderes Highlight sind das abwechslungsreiche Bühnenprogramm, die Workshops zum Mitmachen und die ganztägigen kostenlosen Serviceangebote (Styling Lounge, Bewerbungsfoto, Social Media Check, Bewerbungsunterlagencheck u.v.m.).Melden Sie sich kostenlos zum Karriereforum Linz an und sichern Sie sich Ihre Messevorteile!Anmeldeschluss ist der 8. März 2018.