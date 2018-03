Art der Veranstaltung: Seminar Ort: Dortmund-Höchsten Datum: 18.04.18 Veranstalter: WMD Group URL: http://bit.ly/2FfjpGz E-Mail: wirtz@wmd.de Telefon: +49 (0)4102/88 38 36 Eintritt/Gebühr: nein Voranmeldung erwünscht: ja

Kundentag für SAP-Anwender

Der WMD-Kundentag am 18. April 2018 in Dortmund steht ganz im Zeichen der neuen Version xSuite 5.2. Die Besucher erhalten einen Überblick des aktuellen Produktportfolios, das mit neuen Aktenlösungen, einem von der KPMG testierten Archiv, einer Integration in SAP S/4HANA 1709 sowie dem Einsatz von Fiori Apps aufwartet. Die Besonderheiten der neuen Version xSuite 5.2. werden vorgestellt.l`Arrivée HOTEL & SPA Wittbräucker Straße 565 44267 Dortmund-Höchsten