Art der Veranstaltung: Messe Ort: Paris Datum: 10.09.18 bis 12.09.18 Veranstalter: Comexposium URL: https://en.parisretailweek.com E-Mail: delphine.nainani@comexposium.com Telefon: +33 (0)1 76 77 14 28 Voranmeldung erwünscht: ja

Paris Retail Week

Paris Retail Week will present the entire value chain of the sector: new models of distribution, layout and design, the consumer path to purchase, web to store and store to web, omni-channel CRM, shopper marketing, agile logistics, etc.