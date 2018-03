Art der Veranstaltung: Kongress Ort: Frankfurt am Main Datum: 14.06.18 Veranstalter: Uniserv GmbH URL: https://www.uniserv.com/innovative/ E-Mail: uniserv@oseon.com Eintritt/Gebühr: kostenfrei Voranmeldung erwünscht: ja

Uniserv Innovative 2018 - Customer Intelligence - Turn Big Data into Smart Data

Über nichts wird in allen Branchen derzeit heißer diskutiert als über Machine Learning (ML) und Künstliche Intelligenz (KI). So erwarten sich 73 Prozent vom Einsatz von KI-Technologien eine höhere Kundenzufriedenheit . Zudem glauben 65 Prozent, dass sie so die Abwanderung von Kunden reduzieren können.Im Moment sind Chat- und Service-Bots die wohl populärsten Einsatzfelder von KI und ML. Doch KI-basierte Systeme können bei weitem mehr als "nur" mit dem Kunden zu kommunizieren. Sie können komplexe hochvolumige Daten in kürzester Zeit aufbereiten und "Was-Wäre-Wenn-Analysen" durchführen - etwa wenn es um das Kaufverhalten oder die Kundenloyalität geht.Aus diesem Grund widmet sich Uniserv im Rahmen seines Trendforums Innovative 2018 "Customer Intelligence - Turn Big Data into Smart Data" dem Thema Künstliche Intelligenz und vor allem: Wie Unternehmen als sogenannte "Data-Driven Company" mit KI und ML noch mehr Wissen aus Kundendaten generieren können. Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung am 14. Juni 2018, im Radisson Blu Hotel in Frankfurt, ein.Warum Unternehmen KI nutzen sollten, diskutieren unter anderem die folgenden Experten auf der Veranstaltung:- Karl-Heinz Land, Digitaler Darwinist und Evangelist sowie Gründer der Strategieberatung neuland.- Dr. Eric Peukert, Smart-Data-Experte von der Universität Leipzig.- Dr. Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsinstituts BARC GmbH (Business Application Research Center).Ergänzt wird das Programm mit einer Podiumsdiskussion und weiteren Experten, unter anderem mit Prof. Dr. Peter Lehmann von der Hochschule der Medien, Stuttgart. Es erwarten Sie zudem anschauliche Best Practices, Partner-Ausstellung sowie Demo-Sessions.