Art der Veranstaltung: Sonstiges Ort: Amsterdam Datum: 08.02.18 bis 09.02.18 Veranstalter: AV-Solution Partner URL: www.av-solutionpartner.de/fachsymposium-2018 E-Mail: office@av-solutionpartner.de Telefon: 800.0776225 Eintritt/Gebühr: a. A. Voranmeldung erwünscht: ja

AV-Fachsymposium 2018 auf der Integrated Systems Europe

Mit den AV-Solution Partnern am 8. und 9. Februar auf die Integrated Systems Europe in Amsterdam.Das jährliche Event für Kunden und Interessenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das AV-Fachsymposium ist die ideale Plattform, sich umfassend über die neuesten Produkte und Technologien sowie deren Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, Verwaltung und im Wohnungsbau zu informieren. Es dient dem Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen, dem persönlichen Kennenlernen der Hersteller und AV-Solution Partner sowie dem Networking.- Case studies von Canon, Crestron, NEC und Shure: AV-Lösungen im Einsatz bei Kunden aus Industrie, Handel und dem Bildungswesen- Messerundgänge- Abendprogramm mit EpsonWeitere Partner: Analog Way, beyerdynamic, Legamaster, Panasonic, Sony und syscomtec/easescreen.