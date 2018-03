Art der Veranstaltung: Kongress Ort: Leipzig Datum: 18.06.18 bis 19.06.18 Veranstalter: mailingwork GmbH URL: https://www.email-practice-day.de/ E-Mail: epd@mailingwork.de Telefon: 0371/337161-26 Eintritt/Gebühr: 199 Voranmeldung erwünscht: ja

E-Mail Practice Day 2018

Wozu noch Newsletter? - E-Mail Practice Day liefert die Antwort// Vorträge und Workshop-Sessions zu gegenwärtigen E-Mail-Marketing ThemenDas E-Mail-Marketing Event greift aktuelle Entwicklungen im Bereich E-Mail-Marketing auf und stellt das Thema Automation in den Mittelpunkt. So berichten unter anderem Greenpeace und der Deutsche Landwirtschaftsverlag über den Einsatz von automatisiertem Newsletter-Marketing. Speakerslots zu Themen wie E-Mail-Design, der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung und B2B-Neukundengewinnung runden das Spektrum ab. Ergänzend zum Vortragsprogramm finden intensive Workshop-Sessions zu E-Mail-Marketing Automation und Lead Management statt.Der E-Mail Practice Day richtet sich an Marketing Manager, die E-Mail-Marketing bereits im Unternehmen einsetzen und wissen wollen, worin das Potential von automatisierten Mailing-Kampagnen steckt, wie es andere machen und was die Branche beschäftigt. Tickets gibt es ab 129 Euro; der Early Bird Preis zählt bis 30. April 2018. Details finden Interessierte unter www.email-practice-day.de.// Workshops - für alle, die gern ins Detail gehenAm ersten Eventtag (18.6.2018) bietet mailingwork zwei intensive Workshop-Sessions an, die in kleinerer Runde stattfinden. Der Workshop "Automation im E-Mail-Marketing" beschäftigt sich mit individualisierten Newslettern und automatisierten Kampagnen. Der Workshop "Lead Management" vermittelt, wie Leads mithilfe von E-Mail-Marketing gezielt an die Hand genommen und vom Erstkontakt bis hin zur Vertriebsübergabe begleitet werden.// Best Practices - für alle, die Impulse suchenAm zweiten Eventtag (19.6.2018) rücken Beispiele aus der Praxis in den Fokus. Das Thema Automation spielt eine zentrale Rolle. So gibt Greenpeace Einblicke in User-Journey-Kampagnen. Schloz Wöllenstein stellt eine crossmediale Geburtstagskampagne vor und der Deutsche Landwirtschaftsverlag berichtet, was automatisierte Prozesse bei der Newsletter-Erstellung leisten.// Top-Vorträge - für alle, die sich auf Stand bringen wollenEbenfalls am zweiten Eventtag (19.6.2018) erfahren Besucher, was modernes E-Mail-Marketing im Jahr 2018 ausmacht. Social-Media-Profi Patrick Kriebel erklärt, was Faceboook-Ads mit E-Mail-Marketing und erfolgreicher B2B-Neukundengewinnung zu tun hat. Forever Digital kennt alle Trends rund um das Design von E-Mails. Und Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke weiß, welche Auswirkungen die DSGVO auf den Newsletterversand hat. Zum Abschluss geht der Ball an 5-Sterne-Redner Hermann Scherer, der Spielregeln für die Pole-Position in den Märkten von morgen verrät.