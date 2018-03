Art der Veranstaltung: Kongress Ort: Berlin Datum: 17.10.18 bis 18.10.18 Veranstalter: AKM3 GmbH URL: http://contentmarketingmasters.de/de/ E-Mail: orga@contentmarketingmasters.de Telefon: 030610818947 Telefax: (030) 69 00 41 50 Eintritt/Gebühr: 399,00 ¤ Voranmeldung erwünscht: ja

Content Marketing Masters

Am 17./18. Oktober 2018 findet in Berlin wieder die Content Marketing Masters, bereits zum 4. Mal, statt.Content Marketing hat bereits in viele Marketingmaßnahmen, vor allem auch im Online-Bereich, Einzug gefunden. Durch das Verbreiten von zielgruppenrelevanten Inhalten und Informationen sollen mögliche Kunden von einem Unternehmen oder einer Marke überzeugt werden.Wie das genau geht, vermitteln Experten einen ganzen Tag lang bei der Content Marketing Masters und geben praktische Tipps aus ihrem Arbeitsalltag.