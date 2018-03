Art der Veranstaltung: Seminar Ort: 5081 Anif Datum: 25.06.18 Veranstalter: PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. URL: https://www.promomasters.at/seminar/webtext-content/ E-Mail: marketing@promomasters.at Telefon: +43 6246 76286-15 Telefax: +43 6246 76286-14 Eintritt/Gebühr: 299,- exkl. MwSt. Voranmeldung erwünscht: ja

Schreiben für Web & Social Media – Webtext Seminar

Workshop mit Praxisübungen in Salzburg und WienInternet Texte – Schreiben für Web & Social MediaGrundlagen, Ziele und Umsetzung im Kompaktkurs Webtexten mit Andrea Starzer – Online Marketing Expertin• Wer schreibt, will auch gelesen werden!• Was Webtexte von „normalen“ Texten unterscheidet• Warum Keywords die Grundlage für jeden Text im Internet sindWo man relevante Keywords findet• Wie Texte verfasst werden, die sowohl von Menschen als auch von Suchmaschinen gelesen, verstanden und im Idealfall als relevant befunden werdenWie Sie ein redaktioneller Fahrplan dabei optimal unterstützt und Sie das Gelernte in Ihrer täglichen Arbeit systematisch einsetzen• SO werden Ihre Texte für Mensch UND Suchmaschine lesenswert!Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zum Text Workshop für Social und Suchmaschinen Optimierung!Tipp: Im Anschluss ab 13:30 ist das Seminar Suchmaschinenoptimierung.Während den Pausen und im Anschluss an das Seminar nehmen wir uns gerne Zeit, um Ihre eigenen Anliegen zu besprechen.