Art der Veranstaltung: Webinar Ort: Online Datum: 09.03.18 Veranstalter: T-Systems Multimedia Solutions GmbH URL: http://bit.ly/2GqrfNN Eintritt/Gebühr: kostenfrei Voranmeldung erwünscht: ja

Modernes Arbeiten mit Enterprise Messaging

Immer mehr Unternehmen spüren einen Modernisierungsdruck für ihre interne und externe Kommunikation, wobei der boomende Markt ebenso wie die Erwartungshaltung der jünger werdenden Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen. Zumal die sogenannte „Schatten-IT“, beispielsweise in Form von WhatsApp-Chats, die weder offiziell noch sicher sind, in vielen Unternehmen weiter auf dem Vormarsch zu sein scheint.Dass der bloße Wille, eine coole App oder einen WhatsApp-ähnlichen Messenger einzuführen, in vielen Fällen nicht für einen erfolgreichen Rollout ausreicht – selbst wenn er vom CEO höchstpersönlich geäußert wird –, ist ein Indiz für einen vorhandenen „Pain Point“ mit modernen Kommunikationstools. Die hervorragende Usability und das breite Feature-Set der Enterprise Messenger wissen vor allem in deutschen Unternehmen erst dann vollends zu überzeugen, wenn gleichzeitig auch sämtliche Compliance- und Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.Deswegen orientiert sich die Evaluierung der Enterprise Messaging Tools in unserem neuen Whitepaper „ENTERPRISE MESSAGING – WHATSAPP FÜR UNTERNEHMEN?”, welches Mitte März erscheint, und dem dazu gehörenden Webinar, an den Bedürfnissen der Endnutzer sowie an den hohen Anforderungen der IT-Sicherheit.Erfahren Sie in diesem Webinar, welche Wettbewerber welche Leistungen liefern, wie Unternehmen derzeit Messaging Apps einsetzen und wie sie dabei Ihre Mitarbeiter und sensiblen Daten schützen. Erleben Sie anhand konkreter Anwendungsszenarien aus Projektmanagement, Marketing und Vertrieb und Projekt- und Softwareentwicklung, welche Vorteile Ihnen diese im Arbeitsalltag bieten. Gewinnen Sie einen Überblick über die wichtigsten Technologien, die Möglichkeiten zur Verknüpfung mit anderen Systemen sowie erweiterten Funktionen, die Sie von Messaging Tools nicht erwarten würden.