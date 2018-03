Zukunftsforschung: Was iBusiness tut und wie erfolgreich wir dabei sind

Anspruch

systematische Beschaffung, Verarbeitung und Analyse von marktrelevanten Informationen der Gegenwart Lösung marktbezogener betriebswirtschaftlicher Probleme durch Analyse von Marktinformationen kontinuierlicher, systematischer, auf wissenschaftlichen Methoden basierender und objektiver Marktbeobachtungsprozess

"Erforschung und Benennung von Veränderungsprozessen in der Gegenwart", "Gegenwarts-Ethnologie" (Matthias Horx {Matthias Horx})

"unterliegt allen Qualitätskriterien, die in der Wissenschaft an gute Erkenntnisstrategie und leistungsfähige Modelle gestellt werden" (Prof. Dr. Rolf Kreibich {Rolf Kreibich} in 'Zukunftsforschung in Europa. Ergebnisse und Perspektiven'