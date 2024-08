CEO-Tausch bei Metro Deutschland

Fokus auf digitale Transformation

Bild: Metro AG

Er ist ein Metro-Gewächs: Der neue CEO Roland Ruffing blickt auf eine über 19-jährige Karriere bei Metro zurück. Dort war er in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt als Executive Vice President für Rumänien, Polen, Ungarn, Bulgarien und Serbien verantwortlich. Zuvor hatte er als CEO von METRO Rumänien den Grundstein für die Transformation des Großhandels gelegt.Diese Transformationserfahrung soll er nun auch bei dem deutschen Grosshandelsunternehmen einbringen. Er soll die 2022 gestartete "sCore"-Initiative endlich umsetzen. Ziel der Initiative ist ein stärkerer Multichannel-Ansatz, die Neuausrichtung der Stores auf Profikunden mit fokussierten B2B-Sortimenten, mehr Lieferservices und die internationale Ausrichtung des Metro-Marktplatzes Metro Markets sind Kern der Aufgaben des neuen Metro-Deutschland-Chefs.Die Besetzung der weiteren vier Geschäftsführungspositionen bleibt unverändert. Roland Ruffing löst Martin Schumacher an der Spitze von Metro Deutschland ab. "Über dessen zukünftige Rolle wird zu gegebener Zeit informiert", heisst es in einer Unternehmensmeldung knapp und unfreundlich."Zahlreiche Initiativen, die unter Roland Ruffings Führung in der Vergangenheit implementiert wurden, sind heute wichtige Elemente unserer konzernweiten sCore-Strategie. Er ist deswegen der richtige CEO, um das wichtige Geschäft von Metro Deutschland noch konsequenter auf das Multichannel-Großhandelskonzept auszurichten und die gemeinsamen Wachstumsziele zu erreichen. Martin Schuhmacher danken wir für seinen bedeutenden Beitrag auf dem Weg zur Großhandelstransformation?,, lässt sich der CEO des Gesamtkonzerns Dr. Steffen Greubel zitieren.