Carolin Klar wird Geschäftsführerin bei Bonprix

Die 43-Jährige Carolin Klar führt ab dem 01. März 2023 gemeinsam mit Richard Gottwald (Vorsitzender), Markus Fuchshofen und Kai Heck den Modekonzern Bonprix . Sie folgt auf Rien Jansen , der Ende Februar 2023 in den Ruhestand geht. Klar verantwortet künftig die Bereiche Einkauf, Beschaffung und Corporate Responsibility.Die diplomierte Textil- und Wirtschaftsingenieurin stieg 2008 - nach einer Station in der Marktforschung der Handelsfachzeitschrift 'Textilwirtschaft' - bei Bonprix im Sortimentsmarketing ein und wechselte 2011 in das Productmanagement, wo sie ab 2012 als Head of Productmanagement tätig war. Seit 2018 ist Carolin Klar in der Position als Vice President Productmanagement für verschiedene Sortimentsbereiche bei Bonprix verantwortlich.