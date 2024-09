Künstliche Intelligenz verändert B2B-Social-Media-Kommunikation

B2B-Marketing

KI erobert Social Media - vom ersten Gedanken bis zur fertigen Grafik

KI als Textexperte: Sage und schreibe 76,2 Proztent der Unternehmen setzen auf KI, um ihre Social Media Beiträge zu verfassen.



Grafikdesign im KI-Modus: Fast ein Drittel der Firmen lässt KI ihre Social Media Grafiken entwerfen.



Strategie aus der Maschine: 36,2 Prozent nutzen KI, um die heißesten Themen zu finden, und 18 Prozent planen ihre gesamten Inhalte mithilfe smarter Algorithmen.

Die 14. Ausgabe der Langzeitstudie "Social Media in der B2B-Kommunikation" des " Ersten Arbeitskreises Social Media in der B2B-Kommunikation " zeigt, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Social Media Kommunikation deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Mittlerweile nutzen 76,2 Prozent der befragten Unternehmen KI für die Erstellung von Inhalten, während fast ein Drittel KI-Tools für das Grafikdesign einsetzt. Dieser Trend zeigt, wie entscheidend KI für die Effizienz und Qualität der Social Media Arbeit geworden ist.Die Studie, an der 780 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnahmen, offenbart außerdem, dass die Social-Media-Nutzung in der B2B-Kommunikation auf einem Rekordniveau ist. Über 97 Prozent der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen mittlerweile auf Social Media, wobei besonders kleine und mittlere Unternehmen mit einer Nutzungsrate von über 98 Prozent herausragen. Großunternehmen verwenden Social Media sogar zu 100 Prozent.Interessant ist, dass der Führungsstil einen Einfluss auf die Social-Media-Nutzung hat: Kooperativ geführte Unternehmen nutzen soziale Medien häufiger als solche mit autoritärem oder Laissez-faire Stil. Zudem steigt der Einsatz von externen Agenturen im Social Media Management auf über 82 Prozent.Ein weiteres zentrales Thema der Studie ist die Globalisierung der Kommunikation. Immer mehr Unternehmen richten ihre Social-Media-Strategien auf internationale Märkte, insbesondere die USA, aus. Dies zeigt, wie wichtig eine globale Ausrichtung in der B2B-Kommunikation geworden ist.Zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Social Media Arbeit sind besonders folgende Erkenntnisse relevant: