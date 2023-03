Der Bagger namens KI

iBusiness-Analyst Sebastian Halm

Die Medienberichterstattung ist gekennzeichnet von Furcht vor Jobverlust und anderen germanischen Urängsten wie dem Weg ins internationale wirtschaftliche Abseits oder der Roboter-Apokalyspe. Dabei fängt Arbeitsteilung mit Werkzeugen, die mächtiger oder schneller sind, eigentlich schon beim Bagger an. Und der hat auch keine Millionen von Bauarbeitern arbeitslos gemacht.Sieht man KI als Werkzeug, meinetwegen bleiben wir beim Bagger-Bild, dann sollten Agenturen, Marken und Firmen einfach beginnen, damit zu spielen. Für Agenturen, die eine wirkliche Wertschöpfung beisteuern, bedeutet KI-Einsatz dann keinesfalls das Ende. Bestenfalls bringt KI mehr Ressourcen. Man muss identifizieren, was die Menschenleistungen sind und bleiben werden: Etwa Konzeption einer Kampagne, Überzeugungsarbeit bei den Verantwortlichen, die genaue Aussteuerung der Tonalität der Werbung, die von Firma zu Firma eben anders ist - es gibt genug, was das Werkzeug nicht kann, erst recht nicht besser.Der Bagger macht das Fundament, das Haus baut die Agentur.