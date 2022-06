Fressnapf startet Marktplatz

02.06.2022 Der Tierbedarfs-Anbieter Fressnapf will bis 2025 zum 'Marktplatz rund ums Heimtier' werden. Ein erster Meilenstein auf dem Weg dahin ist erreicht: Am 23.05.2022 wurde das Angebot von Marktplatzpartnern im Onlineshop integriert.

Seit 2009 ist die Fressnapf Gruppe digital aktiv. Nun hat der Tierbedarfs-Anbieter seinen Onlineshop um einen Marktplatz erweitert. Hintergrund sei, dass sich der Konzern von einem "Ver- zu einem Umsorger" entwickle und sein Ökosystem entsprechend ausbaue. KundInnen sollen auf Fressnapf.de alles finden, was sie für ihre Haustiere suchen, ohne die Plattform wechseln zu müssen. Auf der Website werden bereits über 15.000 Produkte angeboten, in Kooperation mit verschiedenen Partnern soll das Sortiment nun kontinuierlich ausgebaut werden. Neben Produkten für Haustiere sollen auch Informationen, Beratung und verschiedene Services angeboten werden. Der Marktplatz ist seit dem 23.05.2022 online und das Angebot kann über den Webshop aufgerufen werden.Bereits 2019 hatte Fressnapf angekündigt, sich bis 2025 zum 'Marktplatz rund ums Heimtier' zu entwickeln. Dazu wurde ein eigenes Strategieprogramm 'Challenge 2025' entwickelt. Derzeit ist der E-Retailer in elf Ländern online und stationär aktiv. 2021 erreichte Fressnapf einen Jahresumsatz von 3,17 Milliarden Euro (+19,8 Prozent). Ein Großteil davon wird bisher noch stationär erwirtschaftet, online wurden 2021 insgesamt 245 Millionen Euro generiert (+54 Prozent).