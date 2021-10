Versender verpflichten sich zu CO2 freiem Schiffsverkehr

Die Lieferketten vieler E-Retailer sind eng mit der Schifffahrt verknüpft. So werden beispielsweise bei Tchibo über 90 Prozent der Non Food Artikel mit Containerschiffen nach Deutschland transportiert. Im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte steht der Schiffsverkehr unter wachsendem Druck, sauberer zu werden, denn durch den Transport werden ca. 3 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Unilever schätzt den Anteil der Logistik an den Treibhausgasemissionen sogar auf 15 Prozent.Auf Initiative des Aspen Instituts haben sich nun mehrere Unternehmen mit dem Ziel zusammengeschlossen, bis 2040 auf CO2-freien Transport zu setzen. Unter anderem Amazon und Tchibo wollen dann nur noch Schiffe einsetzen, die mit CO2-freien Kraftstoffen betrieben werden. Ziel der Initiative 'Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV)' ist es, die Dekarbonisierung der Schifffahrt zu beschleunigen und gemeinsam kohlenstofffreie Schiffskraftstoffe zu entwickeln und marktfähig anzubieten.