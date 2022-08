Logistik: Digitec Galaxus liefert auf Wunsch "per Schneckenpost"

Wer seine Bestellung nicht dringend benötigt, kann in den Shops von Galaxus und Digitec in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun eine längere Lieferzeit auswählen. Produkte, die der E-Retailer im eigenen Lager hat, dürfen dann ein bis zwei Tage später als üblich ankommen. Bei Paketsendungen beträgt die Zustellzeit damit zwei bis drei Arbeitstage.Die Maßnahme soll dazu dienen, die Logistik und den Versand zu entlasten und das eigene Lieferversprechen verlässlicher einzuhalten. Denn insbesondere an Montagen und abends kurz vor Bestellschluss kann es sonst zu Engpässen kommen.Das neue System sei vergleichbar mit der A- und B-Frankierung der Schweizerischen Post: Briefe und Pakete kommen per A-Post fast immer am nächsten Tag an. Beim Versand per B-Post ist das ebenfalls möglich, die Sendung hat aber an Tag eins keine Priorität. Am folgenden Tag hingegen schon.Ob die Kundschaft die neue Funktion annimmt und wie hoch die Quote der Langsam-Bestellenden am Ende sein wird, bleibt abzuwarten. Der E-Retailer ist aber optimistisch, da sich die eigene Community in Kommentaren ein solches Feature gewünscht habe.