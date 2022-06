AO beendet Deutschland-Geschäft

2014 startete der Haushaltsgerätehändler AO World in Bergheim sein Deutschlandgeschäft mit viel Optimismus. Man sehe ein "deutliches Wachstumspotenzial" und plane eine schnelle Expansion.Doch bereits nach acht Jahren ist von der Anfangseuphorie nichts mehr übrig geblieben und die Zahlen zeigten in den vergangenen Monaten deutlich nach unten. So verzeichnete das Deutschlandgeschäft von AO zwischen April und Dezember 2021 ein Minus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr, in den letzten drei Monaten sogar ein Minus von 24 Prozent. Als Gründe für diese Entwicklung nennt AO unter anderem einen stärkeren Wettbewerbsdruck im Onlinesegment, höhere Marketingkosten und eine Rückkehr zu altem Verkaufsverhalten nach der Pandemie. Man erwarte, dass sich diese Trends künftig verschärfen würden. AO kündigte daher bereits Anfang des Jahres an, seine weiteren Aktivitäten in Deutschland einer "strategischen Überprüfung" zu unterziehen.Das Resultat dieser Überprüfung steht nun fest: Die "beste Lösung" sei ein kompletter Rückzug aus dem deutschen Markt. Man wolle sich stattdessen nun ganz auf den britischen Markt konzentrieren, in dem AO Marktführer im Bereich Elektrogeräte ist und wo die Zahlen im vergangenen Jahr vergleichsweise stabil blieben. 2019 hatte AO bereits seinen Vertrieb in den Niederlanden eingestellt.Um eine "strukturierte und geordnete Schließung für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu ermöglichen" soll das Geschäft noch für eine kurze Zeit weitergeführt werden. Das Deutschlandgeschäft machte nach Angaben von AO rund zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus.