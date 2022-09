ERP-Auswahl: Fehlentscheidungen wirken sich bis zu 20 Jahre aus

16.09.2022 - In einem wirtschaftlichen Umfeld, das in den vergangenen Monaten mehr Umbrüche und Einschnitte erlebt hat als in den Jahren zuvor, müssen Entscheidungen für IT-Systeme wie ERP sorgfältig abgewogen werden