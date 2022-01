Onlineshops müssen Anrede für drittes Geschlecht anbieten

27.01.2022 E-Retailer, die in ihrem Onlineshop nur die Anreden "Frau" und "Herr" anbieten, verstoßen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und verletzen nichtbinäre Kundschaft in ihrem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Ein Anspruch auf Entschädigung ergibt sich daraus allerdings nicht automatisch.

Versandhandelsunternehmen, die beispielsweise in ihren Bestellformularen nur die Auswahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Anrede lassen, diskriminieren damit nichtbinäre Personen. Dieses Urteil des Landgerichts Mannheim hat das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigt. Ein Anspruch auf Entschädigung eines deswegen geltend gemachten immateriellen Schadens ergebe sich daraus aber nicht, legte das Gericht fest, "weil die festgestellte Diskriminierung im konkreten Fall nicht die dafür erforderliche Intensität erreichte."Geklagt hatte eine nichtbinäre Person, in deren Personenstandsdaten beim Standesamt "keine Angabe" unter der Rubrik 'Geschlecht' eingetragen ist. Diese hatte bei einem Bekleidungsunternehmen verschiedene Artikel bestellt und hatte sowohl bei der Registrierung als auch beim Kauf nur die Auswahl zwischen den beiden Anreden 'Frau' oder 'Herr'.Bereits seit 2017 ist das dritte Geschlecht 'divers' rechtlich anerkannt und dessen Verwendung damit verbindlich - auch im Netz. Für Versandhandelsunternehmen bedeutet dies, dass sie unter anderem ihre Registrierungs- und Bestellformulare sowie ihre Newsletteranmeldung entsprechend anpassen sollten. Konkret sollten sie - wenn sie ein Anredefeld als Pflichtfeld aufführen - auch eine neutrale Anrede ermöglichen (z.B. 'Divers/keine Anrede', die Person kann dann im weiteren Mailverkehr z.B. mit der Höflichkeitsform "Guten Tag [Vorname Nachname]" angesprochen werden. Aus Sicht der Usability sind weniger Felder in Formularen sinnvoll. Daher können E-Retailer auch überlegen, ob sie auf eine Anrede gänzlich verzichten.