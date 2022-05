Amazon und ING bieten flexiblen Händlerkredit an

Bisher können Verkaufspartner von Amazon Kredite der ING Deutschland mit festen Kreditsummen beantragen. Nun kommt als weitere Finanzierungsmöglichkeit ein "Flexkredit" hinzu, der laut Amazon einem Rahmenkredit im Privatkundenbereich ähnelt. Dieses Angebot besteht aus einer revolvierenden Kreditlinie mit einem Limit zwischen 10.000 und 750.000 Euro und kann flexibel in Anspruch genommen werden. Kreditnehmende können so während eines bestimmten Zeitraums mehrmals verschiedene Geldsummen bis zur Obergrenze erhalten und müssen diese dann inklusive Zinsen zurückzahlen.Amazon tritt bei dem Programm als Kreditvermittler auf und stellt teilnahmeberechtigten E-Retailern Flexkredit-Angebote in Seller Central, dem Verkäuferportal von Amazon vor. Interessierte werden dann auf die Website der ING Deutschland weitergeleitet, auf der sie einen Kreditantrag stellen können. Prüfung, Auszahlung und Verwaltung des Produkts erfolgen durch die ING. Über das Online Banking "Business Banking Home" der ING haben VerkäuferInnen jederzeit Zugang zu ihrer Kreditlinie."Durch die neue Kreditlinie können teilnahmeberechtigte Amazon-VerkäuferInnen ihre Finanzierung flexibel an ihren Bedarf anpassen", erklärt Nadine Methner , Head of Business Banking bei der ING Deutschland. Und Alexandra Oeldemann , Country Manager Amazon Lending Germany, betont: "In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld und angesichts aktueller Lieferengpässe kann die neue Kreditlinie Verkaufspartnern die nötige Flexibilität geben, um sie beim Finanzierungs-Management und der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen."