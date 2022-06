Deutsche E-Retailer überzeugen im Cross-Border-Commerce

Deutschland ist das Land mit den besten Cross-Border-Webshops und -Marktplätzen

LuxemburgerInnen kaufen am meisten grenzüberschreitend ein

Luxemburg Irland Österreich Dänemark Belgien Schweiz Schweden Norwegen Deutschland Italien Spanien Frankreich Portugal Vereinigtes Königreich (UK) Finnland Niederlande

Bild: CBCommerce

In ihrem jährlichen Ranking 'Top 16 Countries Cross-Border Retail Europe', stellt die Plattform Cross-Border Commerce Europe (CBCommerce) europäische Länder vor, die im grenzüberschreitenden E-Commerce führend sind. Untersucht wird nach den Kriterien Unternehmensleistung und Verbraucherverhalten. Insgesamt erreichte der europäische Cross-Border-ECommerce 2021 einen Gesamtumsatz von 171 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 17 Prozent.In Bezug auf die Unternehmensleistung können - wie bereits im letzten Jahr - deutsche Onlineshops und Marktplätze überzeugen, insbesondere Zalando und About You Die Top Ten Länder hinsichtlich der Unternehmensleistung sind:Laut der Analyse sind unter den Top500 112 deutsche Cross-Border-Webshops (u.a. Hugo Boss , Zalando, Lidl, About You, Adidas und Westwing ). Neun davon sind Marktplätze und 55 Pure Player.Bei den Onlineshoppenden in der EU ist erneut Luxemburg Spitzenreiter des Top-16-Rankings, Österreich erreicht Platz drei, die Schweiz Platz sechs und Deutschland Platz neun:

Vor allem der britische Cross-Border-Commerce verzeichnet nach dem Brexit hohe Umsatzeinbußen (2021: 29 Mrd. Euro, -12 Prozent).



LuxemburgerInnen profitieren von ihrer hohen Digitalisierungsrate, 97 Prozent der Haushalte haben Internetanschluss. Sie kaufen am liebsten Mode, Schuhe und Accessoires ein. Häufig besuchte Cross-Border-Shops sind: Bader.de , Maisonsdumonde.com , Auchan.lu , Hunkemoller.lu , Rueducommerce , Alternate.lu , Next.lu und Zooplus





Hürden im europäischen Cross-Border-Commerce

Die größten Herausforderungen für europäische Onlineshoppende, die grenzüberschreitend einkaufen, sind längere Lieferzeiten, falsch gelieferte oder beschädigte Ware und die jeweiligen Rückgaberichtlinien.Die Studie von CBCommerce wurde mit Unterstützung von Checkout.com und Payoneer erstellt.