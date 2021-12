Marktplätze gewinnen in Europa an Bedeutung

Die beliebtesten Marktplätze in Europa

Während der Corona-Pandemie legte der Onlinehandel in Europa deutlich zu. Entsprechend stiegen auch die Umsätze der europäischen Marktplätze, wie eine aktuelle Studie von RetailX zeigt. Derzeit generieren europäische Marktplätze demnach einen Umsatz von 120 bis 150 Milliarden Euro. Das entspricht rund der Hälfte des gesamten ECommerce-Umsatzes in Europa (2021: ca. 398 Milliarden).Rund 50 Prozent der europäischen Onlineshoppenden nutzen bereits Marktplätze. In Großbritannien ist die Zahl noch etwas höher: 64 Prozent sehen sich dort zuerst auf Marktplätzen um.Doch auch wenn die Bedeutung von Onlinemarktplätzen in Europa insgesamt steigt, gibt es von Land zu Land deutliche Unterschiede, berichtet Ecommercenews.eu . So wird beispielsweise der spanische E-Commerce von Marktplätzen beherrscht, die Ableger großer Einzelhandelsunternehmen sind (z.B. El Corte Inglés und Privalia.es ).Den größten Anteil am E-Commerce haben Marktplätze in Deutschland und Großbritannien. In beiden Ländern gibt es auch den Trend, dass E-Retailer sich zur Plattform weiterentwickeln. Den geringsten Anteil am E-Commerce haben Marktplätze hingegen in Tschechien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Norwegen, Schweden und Slowenien. Etwa die Hälfte des E-Commerce machen Marktplätze in Spanien, Italien, Polen, Frankreich und Portugal aus.Etablierte Marktplätze konnten vor allem in ihren Heimatregionen zulegen: Bol.com erreichte in den Niederlanden beispielsweise 79 Millionen Besuche pro Monat und Otto generierte in Deutschland 2020 ein Umsatzplus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Gemessen daran, wie viele europäische Konsumierende auf den Plattformen einkaufen, erreichen folgende Marktplätze aktuell die Top 5:Gemessen an der Zahl der BesucherInnen pro Monat sind die größten Marktplätze in Europa derzeit ebenfalls Amazon und Ebay. Auf Platz drei folgt die polnische Plattform Allegro (mit 185 Millionen Besuchen pro Monat). Auch der russische Marktplatz Wildberries ist gewachsen und belegt Platz vier (mit 149 Millionen Besuchen pro Monat).