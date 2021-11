DPD startet Fulfillment-Service für E-Retailer

Der neue Fulfilment-Service von DPD übernimmt für E-Retailer sämtliche logistische Leistungen, die zwischen Vertragsabschluss und erfolgreicher Lieferung an die Kundschaft liegen - von Wareneingang und Lagerhaltung über die Kommissionierung und Verpackung bis hin zu Versand und Retourenmanagement. Als Vorteile nennt DPD u.a. späte Bestellannahmen, Order Cut Off (Late Cut off, Late Ship), hohe Effizienz durch Vorselektieren sowie eine schnelle und kostengünstige Anbindung von NeukundInnen.Der Fulfillment-Service richtet sich insbesondere an kleine bis mittelgroße Versandhandelsunternehmen aber auch an ECommerce-Start-ups.