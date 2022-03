Unter dem Motto "H&M with friends" hat das schwedische Unternehmen H&M erste Fremdmarken in den deutschen Onlineshop aufgenommen. Man wolle den KundInnen "ein umfassendes und bequemes" Einkaufserlebnis bieten, indem sie verschiedene Stile an einem Ort kombinieren können, berichtet Sylwia Wennberg , Business Area Manager von H&M. Die Marken wurden daher "auf der Grundlage der unterschiedlichen Bedürfnisse unserer KundInnen und ihres Lebensstils ausgewählt."Zum Start umfasst das Angebot für Damen 15 Marken (z.B. Buffalo ), bei den Herren sind es 13 (z.B. Björn Borg ) externe Marken. Begleitet wird die Markenerweiterung von einer eigenen Kampagne "H&M with friends" Aktuell bietet H&M die Fremdmarken auf der deutschen und der schwedischen Website an, weitere Märkte sollen "in naher Zukunft" folgen und auch das Angebot an Fremdmarken soll erweitert werden.