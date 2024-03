B2B-Grosshändler Reisser: "Mitten in der Transformationsphase"

Grosshandel

Bild: Reisser

Seit 100 Tagen ist der ehemalige Amazon-Mann Alexander Bruggner beim SHK-Großhändler Reisser verantwortlich für den Bereich Supply Chain. Er sagt: "Das Unternehmen befindet sich wie die gesamte Branche in einer Transformationsphase. Es stehen einige notwendige Anpassungen an, um auch weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren".Ihm ist "besonders das Hinzuziehen und Integrieren aller Mitarbeitenden und Prozessbeteiligten sowie die permanente Verbesserung des Unternehmens wichtig". Als Fan der Digitalisierung will Bruggner das digitale Angebot und den Online-Shop für die Fachhandwerker verbessern. "Wir sollten es unseren Fachhandwerkskunden so einfach wie möglich machen, online bei uns zu bestellen." Dazu will er das Bestellverhalten besser verstehen und den Fachhandwerksunternehmen noch passendere digitale Lösungen anbieten. Und auch die internen Prozesse sollen durch die Digitalisierung noch effizienter abgebildet werden. Bruggner: "Mein großer Wunsch ist, dass wir Reisser zu einem umfassenden Digital Player aufstellen und erfolgreich unsere Prozesse digitalisieren."Umfassende Supply Chain-Konzepte wie die Integration der Lieferanten, optimierte Bestände, permanente Lieferfähigkeit und eine digitale Anbindung der Kunden und Lieferanten - damit kennt sich Bruggner aus: "Die perfekte Supply Chain interpretiere ich als die auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene digitale Lieferkette vom produzierenden Unternehmen zu uns und in kürzester Zeit zu unseren Kunden." in Böblingen ist spezialisiert auf Bad- und Sanitärausstattung, Installations- und Heizungstechnik und arbeitet mit mehr als 10.000 Fachhandwerkern zusammen. Der Großhändler beschäftigt rund 1.800 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten hauptsächlich im Südwesten Deutschlands.