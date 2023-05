Nachhaltig: Fixierverpackung ist Verpackung und Füllmaterial in einem

Mit ihrer Faserform-Matte fixiert die Box empfindliche Ware nach Herstellerangaben genauso sicher wie herkömmliche Schaumverpackungen. Sie wird vermarktet für den Versand von stoßempfindlichen Gütern wie Elektronik und Batterien. Darüber hinaus verfügt der umweltfreundliche Polsterschutz über ein Zubehörfach, um Kleinteile wie zum Beispiel Schrauben unterzubringen. Die Fixierverpackung bietet Ratioform zum Preis ab 1,23 Euro pro Stück exklusiv in verschiedenen Oberflächen-Strukturen, kann individuell bedruckt werden und ist in wenigen Handgriffen versandfertig.Die L-Box terra besteht komplett aus recyceltem Papier. Zur Herstellung der speziellen Faserformmatte wird Altpapier in Wasser aufgelöst und mit Heißluft ausgehärtet. Sie bietet eine nachhaltige Einmateriallösung für den Verpackungsmarkt. Dies bedeutet, die gesamte Box kann einfach in die Altpapiertonne gegeben werden. Die Faserformmatte ist individuell auf die Größe und Form der Produkte abgestimmt und passt sich diesen optimal an. Dadurch wird weniger Material benötigt und der Verbrauch von Rohstoffen reduziert. Zudem verringert sich das Risiko von Beschädigungen während des Transports, da die Produkte fest in der Box fixiert sind. Somit werden auch Retouren vermieden, die wiederum einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben können.