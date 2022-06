"Work from anywhere": BabyOne führt flexibles Arbeitsmodell ein

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Arbeitswelt grundlegend geändert. Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom arbeiten 50 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland ganz oder teilweise mobil. 95 Prozent möchten ihre Arbeitszeit frei einteilen können und ebenso viele wollen selbst über ihre individuellen Leistungs- und Lernziele bestimmen. Auch viele E-Retailer bieten inzwischen hybride Arbeitsmodelle an oder lassen ihren Mitarbeitenden die Wahl, ob sie im Büro oder aus dem Homeoffice arbeiten wollen.Der auf Baby- und Kleinkindbedarf spezialisierte E-Retailer BabyOne hat seinem Personal bisher ein flexibles Arbeiten aus dem Mobile Office angeboten und geht nun einen Schritt weiter. Ab sofort können Angestellte innerhalb Europas ihren Arbeitsort frei wählen.Für das Arbeitsmodell 'Work from anywhere' gibt es klare, rechtliche Rahmenbedingungen. Das Team rund um HR-Chef Sébastien Lucina unterstützt Mitarbeitende, die (auch) aus dem europäischen Ausland arbeiten wollen, unter anderem in steuer- und versicherungsrechtlichen Fragen. "Wir gehen davon aus, dass die große Mehrheit unserer Belegschaft das Angebot in Anspruch nehmen wird", berichtet Lucina. Tendenz steigend, denn immer mehr BewerberInnen für die zu besetzenden Stellen bei BabyOne kommen nicht aus der Region Münster.Die Zentrale in Münster soll bei den neuen, flexibleren Arbeitsmodellen ein fester Bestandteil bleiben: "Die BabyOne-Zentrale ist und bleibt die zentrale Anlaufstelle für unsere MitarbeiterInnen, wir sind und werden keine full-remote Company", betont Co-CEO Jan Weischer Aktuell gilt 'Work from anywhere' für die rund 160 Mitarbeitenden in der BabyOne Franchise- und Systemzentrale in Münster. Perspektivisch ist geplant, auch für Angestellte in den 104 Fachmärkten im DACH-Raum flexiblere Arbeitsmodelle zu entwickeln.BabyOne ist ein Omnichannel-Unternehmen im Franchise-System für Baby- und Kleinkindbedarf und nach eigenen Angaben Marktführer in der DACH-Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen in zweiter Generation betreibt 29 eigene Fachmärkte, 75 Standorte werden von Franchisenehmern geführt. Seit Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im 'Ship-from-Store-Modell' an den BabyOne Onlineshop angebunden. Der E-Retailer beschäftigt in der gesamten Organisation 1.300 Mitarbeitende.