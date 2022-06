Lieferketten-Update: Schiffe stauen sich in der Nordsee

08.06.2022 Während sich die Lage in den amerikanischen und chinesischen Häfen etwas entspannt, erreichen die Schiffsstaus nun die Nordseeküste. Viele Containerschiffe können dort derzeit nicht anlegen bzw. nicht be- oder entladen werden.

Erstmals seit Ausbruch der Pandemie stauen sich Containerschiffe auch in der Nordsee vor den Häfen Deutschlands, Hollands und Belgiens. Hier stecken gegenwärtig knapp zwei Prozent der globalen Frachtkapazität fest und können weder be- noch entladen werden, meldet das Institut für Weltwirtschaft Kiel In der deutschen Bucht warten etwa ein Dutzend große Containerschiffe mit einer Kapazität von insgesamt etwa 150.000 Standardcontainern auf das Anlaufen in Hamburg oder Bremerhaven. Vor den Häfen Rotterdam und Antwerpen ist die Lage noch dramatischer. Dagegen hat sich der Containerschiffstau vor Los Angeles bzw. vor dem südlichen Kalifornien wieder gänzlich zurückgebildet.Zwar ist die Zahl der festliegenden Kapazitäten in Shanghai mit drei Prozent noch höher, dort gibt es allerdings eine Entspannung, nachdem die strengen Lockdown-Maßnahmen nach über zwei Monaten gelockert wurden. Inzwischen legen wieder mehr Schiffe ab. Bis sich die Lage normalisiert, wird es aber noch mehrere Wochen dauern.Insgesamt stecken derzeit noch über elf Prozent aller weltweit verschifften Waren im Stau.